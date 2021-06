El PS5 y Xbox Series X superaron las ventas del Switch el mes pasado en Reino Unido

A pesar de la escasez, tanto el PlayStation 5 como los Xbox Series X|S lograron superaron las ventas del Nintendo Switch el mes pasado en Reino Unido. De acuerdo con GfK Entertainment, el reciente reabastecimiento de estas consolas provocó que el PS5 se colocara en primer lugar de ventas, seguido por el Series X en segundo lugar, Series S en tercer lugar y en cuarto lugar el Switch.

Esta información también reveló que desde 2019 las ventas del Switch han ido decayendo año tras año, aunque el lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons en 2020, así como la pandemia, provocaron un masivo incremento del 60% en meses recientes. Aparentemente, se vendieron cerca de 200 mil consolas Nintendo Switch a lo largo de mayo en Reino Unido, un crecimiento del 17% a comparación del año pasado durante el mismo periodo de tiempo.

Para estas alturas, se creía que Nintendo ya habría revelado el New Nintendo Switch Pro, que anteriormente se filtró en Amazon México junto a un segundo modelo titulado New Nintendo Switch. Rumores sugerían que la Gran N tenía planeado mostrar esta consola la semana pasada para de esta manera enfocar su presentación de E3 2021 en el software. Al momento de redacción, el nuevo Switch todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Fuente: GamesIndustry.biz