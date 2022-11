Desde su revelación, los fans han estado esperando información relacionada con un posible PS5 Slim. Si bien durante el último año hemos visto un par de modelos que reducen el peso de la consola, un nuevo reporte señala que esta revisión del hardware estará disponible el próximo año, pero será muy diferente a su contraparte de la generación pasada.

De acuerdo con The Leak e Insider Gaming, Sony tiene pensado lanzar el PS5 Slim a finales del siguiente año. La mayor diferencia es que este modelo tendrá un lector de discos que se puede separar. El objetivo de esto no solo es disminuir el peso de la consola, con lo cual se reducirían los costos de la distribución y producción, sino que sustituiría al modelo normal.

Los reportes señalan que el PS5 normal terminaría su producción en octubre del próximo año, con las últimas unidades a disposición a partir de noviembre de 2023. Por su parte, el modelo Slim entraría en producción en abril de 2023, y llegaría a las tiendas en septiembre del próximo año. Junto a esto, también estarán a la venta lectores de discos que se pueden unir a esta consola, dándole la oportunidad al usuario de conservar lo que es básicamente la edición digital, o “mejorar” el hardware.

Todo esto con el objetivo de reducir el peso y el tamaño de la consola, y así ahorrar en costos de envío, pero también para ahorrar en costos de producción. De las 30 millones de unidades que espera Sony vender a lo largo del próximo año fiscal, se esperan que 18.5 correspondan al nuevo modelo.

Como siempre, por el momento no hay información oficial por parte de Sony. En temas relacionados, el aumento del precio no afectó las ventas del PS5. De igual forma, el PS5 fue la consola más vendida de septiembre.

Nota del Editor:

Aunque no se descarta la posibilidad de ver un PS5 Slim el próximo año, la idea de que cuente con un lector de discos separable y se discontinúe el modelo actual suenan descabelladas. No dudo que esto tal vez fue considerado, pero no creo que lleguen a suceder.

Vía: Insider Gaming