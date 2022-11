La franquicia de Monster se renueva para más temporadas

Por mucho en los últimos días, Netflix se ha visto beneficiado de cierta serie que llegó a la fama mundial, Dahmer, misma que nos platica la historia de uno de los asesinos en serie más conocidos de Estados Unidos. El programa ha sido tan bueno que reunió millones de vistas, razón por lo cual la franquicia de donde se deriva “Monster” tendrá más temporadas.

La empresa de streaming ha mencionado que habrá por lo menos dos entradas más de la franquicia, y lo mejor, serán trabajadas de nueva cuenta por el creador y director Ryan Murphy. Vale la pena mencionar, que no será continuación de Dahmer, sino que se abordarán a dos personas cuyas acciones fueron tan cuestionables, que se hicieron famosas.

Pero este no es el único éxito para Murphy, dado que la otra franquicia conocida como The Watcher también seguirá causando intriga entre el público, por lo que contará con más episodios. Sin embargo, no queda tan claro si el creativo estará trabajando en las dos de forma simultánea, o si se encargará solamente de la producción y tendrá algún nuevo director.

Esto es lo que comenta Bela Bajaria, Directora de Televisión Global de Netflix:

El público no puede dejar de mirar a Monster y The Watcher . El equipo creativo de Ryan Murphy e Ian Brennan en Monster junto con Eric Newman en The Watcher son narradores magistrales que cautivaron al público de todo el mundo. La fuerza consecutiva de estas dos series se debe a la distintiva voz original de Ryan que creó sensaciones culturales y estamos encantados de seguir contando historias en los universos de Monster y Watcher.

Recuerda que ambos programas están disponibles en Netflix.

Vía: Deadline

Nota del editor: Si Netflix percibe buenas ganancias por ciertos programas, es evidente que va a querer con la explotación de las mismas. Ya veremos si logran mantener ese rating, y sobre todo, si Murphy acepta dirigirlos o pasar el manto a alguien más.