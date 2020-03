El modo roguelike de Bloodstained será sustituido

Como sabrán, Bloodstained: Ritual of the Night es un metroidvania de Koji Igarashi que fue financiado gracias al apoyo de los fans que aportaron dinero vía Kickstarter. Dentro de los objetivos prometidos con la campaña era un modo “roguelike” o de exploración de mazmorras. Lamentablemente, el desarrollador ha revelado la sustitución de este modo por un “randomizer” que llegará de manera gratuita.

La razón por la cual se ha eliminado el modo roguelike de Bloodstained: Ritual of the Night, es porque el código para el juego aparentemente no es compatible con el tipo de gameplay que tienen los roguelikes, especialmente si el castillo se generara de manera procedural.

Esto fue lo que comentó Koji Igarashi:

“Uno de los objetivos prometidos para el juego fue un Roguelike. Desafortunadamente, el código que se creó al principio del desarrollo del juego no es actualmente compatible con este tipo de juego (especialmente un castillo generado de manera procedural). Debido a esto, lamentamos anunciar que no desarrollaremos el Roguelike como parte de los objetivos planificados del proyecto. Randomizer es la campaña de la historia a la que estás acostumbrado, pero con un giro. Antes de comenzar un juego, los jugadores pueden elegir hasta ocho parámetros de juego diferentes para ser aleatorizados durante el juego”.

Finalmente, 505 Games reafirmó la dedicación del equipo para mejorar el port de Nintendo Switch del juego, incluso después de la actualización de rendimiento que recibió el juego. Aunque la actualización anterior fue la última centrada únicamente en el rendimiento, se seguirán implementando mejoras para que la experiencia sea lo más fluida posible:

“Es posible que los jugadores de Switch ya hayan notado la actualización 1.04 que se lanzó en enero. Si bien esta fue la última actualización de Switch centrada principalmente en el rendimiento, no hemos terminado de trabajar para mejorar la plataforma. Switch ha recorrido un largo camino desde su lanzamiento y estamos contentos con el progreso que ha logrado, pero aún queda mucho por hacer (especialmente en habitaciones grandes / torres de dragones). Continuaremos implementando mejoras junto con actualizaciones de contenido para que la experiencia sea lo más fluida posible”.

Parece que finalmente todas las versiones de Bloodstained estarán a la par. Si todavía no sabes si este juego es para ti, puedes checar nuestra reseña y gameplay para averiguar de qué se trata este metroidvania creado por uno de los mejores exponentes de este género.

Vía: Bloodstained: Ritual of the Night Kickstarter