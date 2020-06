El misterioso Lombax femenino será jugable en Ratchet & Clank: Rift Apart

La semana pasada, el evento The Future of Gaming nos dio nuestro primer vistazo a algunos de los primeros juegos que podremos disfrutar en PlayStation 5, entre ellos Ratchet & Clank: Rift Apart. Esta nueva entrega en la aclamada franquicia tomará ventaja de todo el poder técnico de esta próxima consola, y al mismo tiempo nos traerá unas cuantas novedades, como otro personaje jugable.

Si ya viste el tráiler de revelación sobre este próximo proyecto, entonces te habrás dado cuenta de un misterioso Lombax femenino que aparece al final de éste. Bueno, de acuerdo con sus desarrolladores en Insomniac Games, ella también será un personaje jugable:

Play as Ratchet AND a mysterious new female Lombax from another dimension. #RatchetPS5 #RiftApart pic.twitter.com/aMDSAB77iG — Insomniac Games (@insomniacgames) June 16, 2020

“Juega como Ratchet y la nueva y misteriosa Lombax femenina de otra dimensión.”

Este nuevo juego tiene como tema central el salto entre dimensiones, algo que claramente demostraron en el tráiler. De hecho, esto es un gran ejemplo de la súper veloz SSD del PS5 al demostrar que los tiempos de carga son prácticamente inexistentes.

Fuente: Insomniac Games