El manga de Berserk tendrá su triunfal regreso a finales de abril

La propiedad de Berserk es una de las amadas a nivel mundial. Sin embargo, no hemos visto mucho de Guts y compañía recientemente, debido a que el manga se encuentra en pausa. Afortunadamente, se ha revelado que el próximo 24 de abril el manga de Berserk hará su triunfal retorno a las páginas de la publicación Young Animal, con todo y una página a color.

El usuario de Twitter MangaMogura compartió la noticia a través de la publicación de Young Animal de que un nuevo capítulo en la historia de Berserk llegará a finales de este mes, finalmente concluyendo el paréntesis de la sangrienta historia épica de Kentaro Miura, y con suerte presentando el increíble trabajo de arte y la atractiva historia que se ha convertido en una marca registrada de la serie.

"Berserk" by Kentarou Miura will resume in Young Animal issue 9-10/2020 on April 24, 2020 with color page. pic.twitter.com/vBHWmpYmav

