¿El DualSense tiene entrada para audífonos? Aquí aclaramos tu duda

El día de ayer la revelación del DualSense, el control del PlayStation 5, tomó por sorpresa a todo el mundo. Aunque este anuncio estuvo acompañado de la confirmación de varias características del mando, la gente sólo tuvo una duda en mente: ¿Acaso tiene una entrada para audífonos? Bueno, un representante de Sony por fin ha aclarado esta duda.

Por medio de Twitter, Toshimasa Aoki, director de administración de producto en Sony Interactive Entertainment, aclaró esta duda al responder la pregunta de un fan que deseaba saber si el DualSense tendrá una entrada para audífonos. Esto fue lo que comentó:

Still have an audio jack so you can plug in your own headsets like DS4

— Toshimasa Aoki (@toshimasa_aoki) April 8, 2020