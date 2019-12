El manga de Attack on Titan terminará en 2020

Conforme va progresando el manga de Attack on Titan en Japón, muchos fans de esta saga llegaron a pensar que su final llegaría este año, pero afortunadamente no fue así. Gracias a una nueva publicación de cierta revista japonesa, ya tenemos una idea de cuándo podemos esperarlo.

Por medio de Twitter, la revista Bessatsu Shonen ha compartido una ilustración de Eren Yeager levantando el puño. Acompañando a este boceto, podemos encontrar un texto en japonés refiriéndose al propósito de Año Nuevo del personaje, que dice ‘¡Finalización de la serialización!’, un mensaje bastante evidente por parte de su autor, Hajime Isayama.

El 2020 será un año muy importante para Attack on Titan, y sinceramente esperamos que Isayama logre terminar la conclusión a tiempo. Hace no mucho tiempo también se reveló que la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin sería la última, así que esperemos cumpla con todas las expectativas por parte de los fans.

Via: ComicBook