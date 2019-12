Remilia, la primera mujer en competir en Championship Series de LoL, ha muerto

Lamentablemente, el pasado viernes 27 de diciembre, Maria Creveling, mejor conocida en Twitch como “Remilia”, quien se volvió famosa por ser la primera mujer en participar en League of Legends Championship Serie, falleció a la edad de 24 años, la causa de su muerte aún se desconoce.

Remilia era una jugadora profesional de League of Legend, la cual participó en grandes torneos junto al equipo Renegades durante 2015. Lamentablemente en 2016 abandonó el equipo debido a los ataques de odio y transfobicos que recibió.

En 2017, después de dejar el LCS, se unió al equipo latinoamericano Kaos Latin Gamers. Después de competir por un evento con el equipo, tuvo que irse debido a una cuerda vocal paralizada. Regresó a los Estados Unidos para cirugía. El mes pasado, compitió en el Draft de Twitch Rivals Team y transmitió a menudo en Twitch.

Aunque se desconoce la razón detrás de su muerte, Remelia sufría de ansiedad, depresión y presión debido a todos los comentarios de odio que recibía constantemente debido a que era transgénero. Lamentamos la pérdida de Mari Creveling y esperemos que este tipo de sucesos no vuelvan a suceder.

It is with great sadness that I inform you that my best friend Maria Creveling passed away peacefully in her sleep yesterday. Her absence will leave a void that can never be filled.

— Richard Lewis (@RLewisReports) December 28, 2019