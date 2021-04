El evento de la tercera temporada de Warzone ocasionó graves problemas en los servidores

La tercera temporada de Call of Duty: Warzone ha comenzado. Sin embargo, es posible que los jugadores de este battle royale tengan problemas al acceder al juego. Como era de esperarse, el evento que Activision y Raven Software planearon para esta ocasión atrajo a muchas personas, resultando en una serie de problemas técnicos en los servidores.

El evento en cuestión comenzó alrededor de las 2:00 PM (hora de la Ciudad de México) el día de ayer, en donde por fin los zombis comenzaron a invadir el mapa de Verdansk. Debido a que esto fue un suceso que muchos esperaron por varios meses, gran parte de los 100 millones de jugadores registrados decidieron formar parte de este acontecimiento, resultando en problemas en los servidores que persistieron durante todo el día.

We're actively investigating the #Warzone Destruction of Verdansk Part 1 server issues.

A playlist update has been released that should help reduce the frequency of crashes.

Stand by for more updates.https://t.co/A4SmRKaZRZ

— Raven Software (@RavenSoftware) April 21, 2021