El estudio detrás de The Messenger ha revelado su siguiente juego: Sea of Stars

Sabotage Studios, el equipo creativo detrás de The Messenger, ha revelado su siguiente proyecto: Sea of Stars. Este juego está planeado para llegar a PC y consolas en algún punto de 2022. Actualmente hay una campaña de kickstarter, la cual pide una cantidad de $2,212,755 pesos mexicanos y puedes apoyar aportando desde $167 pesos, hasta $33,275.

Sea of Stars es una precuela de The Messenger, pero no será un juego de plataformas, sino un RPG de combate por turnos, con una estilo de cámara similar a lo que podemos encontrar en títulos como Breath of Fire o Suikoden II. De igual, el juego contará con una mecánica en donde podrás hacer más daño si logras presionar un botón en un momento específico, como en los RPG’s de Mario.

El estilo visual utiliza pixel art y la historia nos podrán en los pies de seis diferentes protagonistas, cada uno con una clase y habilidades diferentes, aunque por el momento sólo se han revelado dos. Una vez que se logren juntar los $100 mil dólares de la campaña, se irá revelando más contenido. Por otro lado, las recompensas no salen de los tipicos libros de arte, copias digitales, conversaciones exclusivas con los desarrolladores y tu nombre en los créditos.

Sea of Stars llegará a consolas y PC en algún punto de 2022 y ya puedes contribuir a su kickstarter.

Vía: Sea of Stars