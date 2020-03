Ya puedes descargar The Stanley Parable y Watch Dogs gratis en PC

¿Estás encerrado en tu casa como medida preventiva del coronavirus? Para evitar que tu aburrimiento sea fatal, la Epic Games Store se encuentra regalando dos juegos que tomarán el control de tu tiempo. El primero de estos proporciona una forma diferente de apreciar las narrativas de los videojuegos, y el otro es un título de mundo abierto de Ubisoft. Nos referimos a The Stanley Parable y Watch Dogs.

Como les mencionamos la semana pasada, estos dos juegos pueden ser tuyos completamente gratis. Lo único que necesitas en una PC con los requerimientos necesarios y crear una cuenta en la Epic Games Store. The Stanley Parable y Watch Dogs estarán disponibles sin costo alguno hasta el próximo 26 de marzo, ya que ese día Figment y Tormentor X Punisher ocuparán su lugar.

