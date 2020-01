El DualShock 5 podría ser compatible con el PS4

Fuera de algunas filtraciones y registros de patentes, Sony no ha revelado muchos detalles sobre el DualShock 5. Sin embargo, parece que gracias a la página de PlayStation en Francia, esta compañía ha compartido las primeras características oficiales del control del PS5.

En una página en el sitio web oficial francés de PlayStation, en la sección de preguntas frecuentes, se enumeran las similitudes y diferencias entre los dos modelos del PlayStation 4 y el PlayStation 4 Pro. En la sección de compatibilidad de DualShock, cada consola del PS4 parece ser compatible con el “DS4” o DualShock 4, así como con el “DS5”, el control del PS5.

Por el momento no hay una palabra o comunicado oficial de Sony sobre esta revelación. Debido a que se encuentra en una página oficial de PlayStation, es muy posible que esto llegue a ser verdad. Sin embargo, un par de dudas surgen, especialmente considerando que en los sitios web de otros idiomas esta característica no es señalada. De igual forma, suena un poco raro que un control sea compatible con una generación anterior y no viceversa, aunque considerando la tecnología empleada en el DS5, esto no debería sorprender mucho.

En temas similares, Horizon Zero Dawn podría llegar a PC. De igual forma, más rumores apuntan a que la revelación del PS5 será en febrero.

Vía: PlayStation Francia