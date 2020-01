¡Ya puedes descarga Horace gratuitamente en tu PC!

Epic Games sigue comprometido a entregarnos un juego gratuito cada semana por medio de su tienda virtual. En esta ocasión, Horace, un plataformero indie, puede ser tuyo al bajo precio de cero pesos con cero centavos.

Horace fue lanzado en julio de 2019, y fue publicado por 505 Games. A pesar de que el plan original era terminar la promoción de un título sin costo alguno a finales de 2020, la Epic Games Store continuará ofreciendo juegos gratuitos semanalmente durante 2020.

Horace ya está disponible para descargar en PC por medio de la Epic Games Store. Reemplaza el juego gratuito de la semana pasada, el juego de rol estratégico For the King, y a su vez será reemplazado por The Bridge, un juego de rompecabezas alucinante con un M.C. Motivo de Escher.

Vía: Epic Games Store