Dragon Quest: Your Story ya tiene fecha de estreno en Netflix

A inicios de este año, Netflix confirmó que llevaría la película de Dragon Quest: Your Story ha occidente. Ahora, la plataforma de streaming ha confirmado que el próximo 13 de febrero tendremos la oportunidad de disfrutar de esta película de anime.

Así es, la tan esperada cinta de anime de Dragon Quest llegará a occidente en poco menos de un mes. Aún no se ha confirmado si Your Story estará disponible solamente en japonés o, al igual que Ni No Kuni, tendremos la oportunidad de escuchar un doblaje en español latino.

Esta es la descripción que ofrece Netflix sobre esta cinta:

“Luca sigue los pasos de su padre para rescatar a su madre del malvado Ladja. Encontrar al héroe celestial que empuña la espada zenitiana es su única esperanza”.

En temas relacionados, ya puedes disfrutar de la película de Ni No Kuni en Netflix. De igual forma, Beastars llegará a Netflix en marzo de este año.

Vía: Netflix.