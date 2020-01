Beastars llegará a Netflix en marzo de este año

Durante los últimos meses del año pasado el anime de Beastars tomó por sorpresa a la comunidad con su gran humor, crítica social y exploraciones de las relaciones personales. Después de mucho especular, Netflix ha anunciado que llevará esta serie a su plataforma de streaming a partir del próximo 13 de marzo de 2020.

El anime de Beastars comenzó en octubre del año pasado, y es una adaptación de un manga que lleva casi cuatro años en el mercado japonés. El concepto es una fusión entre la comedia y temática de Aggretsuko, y la sociedad de Zootopia. Podremos seguir las aventuras de Legosi en Cherryton Academy, donde participa en las actividades del club de teatro, se enamora de una compañera de clase llamado Haru y se involucra en descubrir quién mató y se comió a uno de sus compañeros.

Beastars se desarrolla en un mundo donde todos son animales antropomórficos, con problemas entre carnívoros y herbívoros debido a la naturaleza innata. Por ejemplo, algunos carnívoros tienen que tomar ciertos medicamentos para reprimir sus impulsos, mientras que existen leyes vigentes con respecto a las relaciones y los matrimonios.

The furry murder mystery romance Beastars finally drops March 13th! Join anxious wolf boy Legosi on his journey to solve a friend’s murder and, even harder, understand his feelings toward dwarf rabbit Haru. #Beastars pic.twitter.com/EtFhUMmcB0

