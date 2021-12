Los fans de películas como Your Name y Weathering With You deben estar felices. Recientemente se reveló que Makoto Shinkai, el director de estas y más películas de anime, revelará más información sobre su siguiente proyecto la próxima semana.

De acuerdo con la cuenta oficial de Makoto Shinkai en Twitter, el director tiene planeada una aparición en el canal oficial de Toho Movie en YouTube el próximo 15 de diciembre. Aquí, el cineasta compartirá nueva información sobre su siguiente cinta de anime. Es así que muchos esperan que al menos el nombre de este proyecto sea revelado.

La presentación del 15 de diciembre estará disponible en japonés con subtítulos en inglés. Si bien por el momento no hay detalles específicos sobre esta película, Shinkai ha mencionado que este proyecto tendrá elementos post-apocalípticos, esto para reflejar el mundo durante la pandemia del COVID-19. Esto fue lo que mencionó al respecto en una entrevista con TV Asahi el año pasado:

“Es una historia en la que sucede algo importante que el propio poder no puede afectar en nada. Al hacer esta película, quiero que una parte de la gente piense: ‘De alguna manera nos las arreglaremos para salir adelante, ¿no?’ El coronavirus es un desastre a gran escala, pero creo que a lo largo de las décadas de nuestras vidas experimentaremos muchas formas de desastre. Muchas cosas en la sociedad llegarán a un final dramático, o cambiarán dramáticamente, pero incluso después de eso, la gente continuará encontrando la manera de sobrevivir”.

Recordemos que Weathering With You, la más reciente cinta de Shinkai, se estrenó en el 2019, por lo que los fans esperan con ansias el siguiente trabajo del director. Sin embargo, el cineasta ha mencionado que su próxima película aún está a, mínimo, un año de distancia.

En temas relacionados, My Hero Academia: World Heroes Mission ya tiene fecha de estreno en México. De igual forma, así reaccionó el internet a la cancelación de la serie live action de Cowboy Bebop.

Nota del Editor:

Weathering With You es una de mis películas favoritas, y no puedes esperar para ver qué tiene preparado Makoto Shinkai. Aunque no hay muchos detalles, seguramente veremos otra historia de amor con elementos sobrenaturales, pero no se descarta algo completamente nuevo para el director.

Vía: Comicbook