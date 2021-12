El día de ayer se dio a conocer que la serie live action de Cowboy Bebop de Netflix había sido cancelada después de solo una temporada. Esto era algo que ya muchos veían venir, pero aun así no deje de ser una sorpresa para los pocos fans de esta adaptación. De esta forma, el internet, y como siempre sucede, ya reaccionó a esta información.

Alrededor del mundo vemos comentarios por parte de usuarios que no se sorprendieron ante esta revelación. Sin embargo, también hay aquellos que están tristes, ya que las actuaciones de los actores principales eran bastante buenas. Esto fue lo que han comentado los usuarios del internet en Japón y occidente al respecto:

Sad the #CowboyBebop has been cancelled. What's really the point in investing time in anything anymore? Apparently if it's not perfect and universally loved from the start, we just bin it.

