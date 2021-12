Sin lugar a dudas, una de las partes más interesantes de la historia de The Legend of Zelda, fue la etapa que se vivió en el Nintendo DS, esto por los experimentos en todos los niveles que se hicieron con la serie. The Legend of Zelda: Spirit Tracks fue el segundo título en aterrizar en la exitosa portátil, pero desafortunadamente, se le ignoró más de lo que se debía. En nuestro nuevo video te contamos su historia.