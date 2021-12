¡Vimos un gameplay extendido de Forspoken!

Hace más de un año que tuvimos nuestro primer vistazo a Project Athia, título que eventualmente sería revelado como Forspoken. Desde sus primeros momentos, el juego llamó muchísimo la atención debido a que lucía como una auténtica experiencia de siguiente generación. En meses recientes ya pudimos conocer más sobre este proyecto gracias a nuevos avances en video, pero recientemente Square Enix nos invitó a una sesión hands-off donde pudimos ver un gameplay extendido y por acá te contamos sobre nuestras impresiones iniciales.

Para empezar, es importante mencionar que Forspoken será una aventura de mundo abierto, con todo y diferentes locaciones para explorar y misiones secundarias por completar. Sin embargo, para diferenciarse de los otros juegos del género, sus desarrolladores estarán implementando una mecánica de “parkour mágico” que le permite a Frey, protagonista del título, navegar por este mundo de forma elegante, fluida y rápida.

Por lo que nos mostraron en el gameplay, esta mecánica será uno de los elementos más importantes para la exploración en Forspoken y parece que también podría tener cierto uso en el combate, el cual luce verdaderamente increíble. A pesar de ser un build preliminar, las animaciones y la sensación de libertad que provoca la movilidad en el juego son casi palpables. Debido a que será una experiencia exclusiva de PS5 en consolas, espero que también complementen esto con el uso del DualSense.

Además del sistema de parkour, los jugadores podrán colocar marcadores en el mapa del juego que les ayudarán con la navegación en Athia, no obstante, aquellos que prefieran descubrir cosas por cuenta propia también serán recompensados si deciden salirse del camino convencional. Conforme los jugadores progresen en la historia, se desbloquearán nuevas áreas y zonas para explorar.

En en este gameplay también tuvimos oportunidad de conocer Cipal, una ciudad que actuará como una especie de HUB en donde podremos interactuar con algunos otros NPCs para conocer más detalles sobre ellos. Cipal es el último vestigio de la humanidad en Athia, no obstante, Frey también podrá encontrarse con las ruinas de otras ciudades y pueblos que ofrecerán un poco más de lore sobre los antiguos habitantes de la tierra.

A lo largo de toda nuestra aventura en Athia, deberemos enfrentar a un montón de enemigos, pero ¿de dónde salieron y quiénes son? Los principales antagonistas del juego son las Tantas, hechiceras enloquecidas y malvadas que gobiernan Athia, pero no siempre fueron así. Sus autores nos explicaron que un acontecimiento conocido como La Ruptura fue el responsable de corromper todo lo que tocaba. Se desconoce exactamente qué fue lo que lo provocó, pero como resultado, los animales se convirtieron en bestias, los hombres en monstruos y las tierras libres y seguras ahora son reinos peligrosos.

Antes de La Ruptura, las Tantas eran matriarcas benévolas que se encargaban de reinar con dignidad, integridad y virtud. Ahora que ya no lo son, dependerá de Frey de detenerlas y para hacerlo tendremos un extenso arsenal de habilidades mágicas a nuestro disposición. Como tal, Frey no podrá portar armas, pero incluso sin ellas, sus habilidades mágicas lucen sumamente divertidas y en este gameplay pudimos ver un poco más de ellas.

Como te lo platicaba hace unos momentos, Frey solamente estará equipada con habilidades mágicas para lidiar con sus enemigos, pero no dejes que esto te engañe, ya que parecen ser sumamente divertidas de usar. Habrá habilidades de rango, de lejos y hasta trampas, y como jugador podrás mezclar todas ellas para acabar con los enemigos de formas muy creativas. Estas habilidades también pueden subir de nivel para provocar efectos mucho más desgarradores.

Sin importar cuál sea tu estilo de juego preferido, Forspoken te dejará tener el acercamiento que tú quieras a cada enfrentamiento. Por ejemplo, podrías utilizar únicamente magia melee para pelear de cerca, o si lo que prefieres es añadir un poco más de estrategia a la mezcla, también será posible combinar diferentes habilidades para diferentes efectos de combate. Por ejemplo, en el gameplay que vi Frey utilizó una burbuja gigante de agua para encapsular a los enemigos y posteriormente lanzó una lluvia de hielo para acabar con todos ellos rápidamente. Esto no solo se vio gráficamente increíble, sino que también fue sumamente gratificante. Y por cierto, también será posible pasar desapercibido ante un grupo de enemigos gracias a habilidades que te permitirán volverte completamente invisible por si prefieres un acercamiento más sutil a cada objetivo.

Si quieres descansar del combate también será posible encontrar con diferentes puntos de receso distribuidos a lo largo del mapa, los cuales te permitirán forjar mejoras para aumentar tu capacidad de medicina o materiales que puedes cargar, así como mejorar tus habilidades o simplemente recuperar todos tus puntos de vida.

Forspoken también ofrecerá cierto nivel de personalización al usuario más allá del combate. Frey podrá equipar diferentes capas y accesorios que le brindarán ciertos boosts a sus habilidades, así como algunos otros perks únicos. Estos accesorios también se verán reflejados visualmente en el personaje, así que deberás elegir entre lo que más te gusta y lo que realmente te dará bonificaciones útiles.

Adicionalmente de lo anterior, existe un curioso sistema para aumentar la eficiencia de tus habilidades mágicas al pintar las uñas de Frey con patrones especiales utilizando Break Shards. Sus desarrolladores querían representar las mejoras de las habilidades de una forma que formara parte de la historia de Athia, así como fusionarlas con algo que fuera reconocible en nuestro mundo moderno. En general, todo el paquete completo del combate en Forspoken luce prometedor, y creo que definitivamente será uno de los puntos más fuertes de este juego.

En cuanto al apartado técnico, sus desarrolladores explicaron que quieren tener una opción de 2K a 60FPS y otra de 4K a 30FPS con ray tracing, pero nos estarán dando más detalles sobre esto en el futuro.

Para serte completamente honesto, yo no estaba demasiado entusiasmado por Forspoken, pero debido a todo lo que pude ver, este juego pasó a ser uno mis más esperados del siguiente año. Me preocupa un poco lo ambicioso que se ve y francamente espero que el producto final logre cumplir con mis expectativas. No puedo esperar hasta mayo para finalmente ponerle mis manos encima a lo nuevo de Square Enix y Luminous Productions.

Forspoken llegará a PS5 y PC el 24 de mayo de 2022.

