El director de Smash Ultimate habla sobre la gran cantidad de personajes con espadas

Con la llegada de Pyra y Mythra a Super Smash Bros. Ultimate, muchos fans del juego han compartido su descontento con la alta cantidad de personajes que pelean con una espada. Ya que estas representantes de Xenoblade Chronicles 2 también combaten por medio de esta arma, los jugadores han expresado su inconformidad en redes sociales. De esta forma, Mashiro Sakurai, director de este título, ha hablado al respecto de este tema.

Recientemente, Sakurai fue un invitado en el programa japonés de Washa Live, en donde fue cuestionado sobre el alto número de personajes con espadas. De esta forma, el director comentó que él no tiene el control de quién se une a Super Smash Bros. Ultimate, algo que ya se había mencionado cuando Steve de Minecraft fue revelado. Esto fue lo que comentó Sakurai al respecto:

“¿Luchadores con espada? Oye, ¡Es lo que hay! (risas) Guste o no, no depende de mí si otro luchador con espada llega al juego. Incluso si es otro espadachín más, no habrá problemas siempre que los equilibremos correctamente. Y además, los espadachines son sencillos [de implementar]”.