El Devolver Direct 2020 se llevará a cabo a mediados de julio

E3 2020 fue cancelado, pero las grandes y pequeñas compañías han encontrado la forma de llevarle al público toda la información relevante sobre el futuro de algunos proyectos, y todo gracias a presentaciones digitales. Sin embargo, un publisher ha eludido esta tarea por mucho tiempo, pero no más. Así es, Devolver Digital ha proporcionado los primeros detalles sobre el Devolver Direct 2020.

Por medio de un tweet, Devolver Digital reveló que el Devolver Direct, o la Big Fancy Press Conference, se llevará a cabo a mediados de julio. Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo sucederá exactamente esto. De igual forma, prometieron que habrá una combinación de actualizaciones y fechas de lanzamiento para los juegos que ya conocemos, así como nuevas revelaciones.

Devolver Direct 2020 will be mid July if all goes well with production.

This year will have some updates + release dates on upcoming games and a couple of new games to reveal – all with gameplay.

Can’t wait to share more soon!

— Devolver Digital (@devolverdigital) June 14, 2020