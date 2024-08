Pese al tropiezo que fue el lanzamiento de Cyberpunk 2077, CD Projekt Red sigue trabajando para expandir este universo. Aunque el enfoque del estudio en estos momentos es The Witcher 4, el equipo también está avanzado, poco a poco, con la secuela de Cyberpunk 2077, de la cual se han dado a conocer detalles interesantes.

Por medio de una reciente junta con accionistas, Michal Nowakowski, co-director ejecutivo de CD Projekt Red, confirmó que Project Orion, la secuela de Cyberpunk 2077, ha culminado su proceso de investigación, y la producción del título comenzará en forma dentro de poco. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Al mismo tiempo, Sirius [spin-off de la saga The Witcher] y Orion, esperamos un crecimiento también el próximo año. Orion tiene alrededor de 60 personas y creemos que en el transcurso del próximo año probablemente duplicará su plantilla. Sirius también crecerá, pero probablemente no de forma tan dinámica. Y en el resto de proyectos también seguimos creciendo, aunque como algunos de ellos se realizan con socios externos, el personal a nuestro cargo es limitado”.

En estos momentos, 60 personas están trabajando en la secuela de Cyberpunk 2077, y se espera que este número se duplique en algún punto del próximo. Sin embargo, no esperen que este título llegue a nuestras manos en un futuro cercano, puesto que el enfoque de CD Projekt Red es The Witcher 4, y no será hasta que el estudio termine su trabajo con este título que veamos algún tipo progreso sustancial con la nueva entrega en el juego de ciencia ficción.

Solo nos queda esperar a que más información esté disponible en un futuro, algo que seguramente tardará algo de tiempo. En temas relacionados, otra expansión de Cyberpunk 2077 estuvo en desarrollo. De igual forma, esta nueva entrega no se llevaría a cabo en Estados Unidos.

Nota del Autor:

Después del fracaso inicial que fue Cyberpunk 2077, es muy seguro que los desarrolladores estén haciendo todo lo posible para que el siguiente trabajo en la serie no sufra de los mismos tropiezo técnicos.

Vía: Tweaktown