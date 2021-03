El creador de God of War desea que todos los juegos de Bethesda sean exclusivos de Xbox

Después de varios meses de espera, esta semana se completó la compra de ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda, por parte de Microsoft. De esta forma, Xbox Game Studios ha sumado varios equipos de desarrollo amados por el público. En un comunicado, Phil Spencer, jefe de Xbox, mencionó que, respecto a la exclusividad de los juegos, algunos títulos de Bethesda solo se podrán disfrutar en Xbox, dejando la puerta abierta para futuras entregas multiplataforma, algo con lo que David Jaffe, creador de God of War, no está del todo de acuerdo.

La compra de Bethesda ha creado una división en la comunidad en los últimos días. Mientras que muchos están a favor de esta adquisición, otros están en contra, argumentando que esto es un monopolio y ahora será necesario comprarse un Xbox One o Series X|S para disfrutar de los siguientes juegos de estos estudios. De esta forma, Jaffe ha emitido un tweet en donde, de forma agresiva, apoya este movimiento y le pide al público que se calme. Esto fue lo que comentó:

Jesus fuck am I tired of these ‘Oh noes! Ma Bethesda games are exclusive to Xbox!’ crap that is clogging social media atm. Just go get an Xbox SX PS5 fanboys. Can’t afford it? Get a job or save up. But please: enough griping.

— David Jaffe (@davidscottjaffe) March 9, 2021