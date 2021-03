Review – Persona 5 Strikers

Algo que no me esperaba

Creo que a todos, como videojugadores, nos llega a pasar que cierto género o forma de juego, simplemente no encaja con nuestra personalidad. En mi caso, puedo pensar en los famosos musou como estos títulos en los que solo tienes que presionar un par de botones para acabar con cientos de enemigos insignificantes que solo están ahí para esperar pacientemente su muerte. Para acabar pronto, no le veo mucho sentido a los llamados Warriors. Pensé que algo como Age of Calamity finalmente me abriría el apetito por este subgénero, pero simplemente lo he seguido aplazando. Siguiente parada, Persona 5. Sin haber visto en realidad mucho del juego, me armé de humor y coloqué el disco de Persona 5 Strikers en mi PlayStation 5. Un par de horas después todo hizo click. ¿Por qué? ¿finalmente me habían gustado los musou? No, para nada. La cosa es que el nuevo juego de Omega Force y P-Studio, simplemente no es un un musou, es un RPG de acción con algunos elementos de musou en su combate, aunque más bien yo lo catalogaría como un hack & slash mucho más tradicional.

La sorpresa que me he llevado con Persona 5 Strikers ha sido verdaderamente enorme, esto en gran parte gracias a que esperaba nada del juego y resultó ser que en realidad, sí estaba jugando la secuela del ya legendario JRPG, solo que con sus mecánicas adaptadas a un título de acción, pero que en su núcleo y muchas de sus formas, conserva toda la magia y esencia que siempre han hecho tan especial a la serie de Atlus. De una vez te voy diciendo que este juego para nada es una entrada a los musou ni mucho menos. Repito, no es un musou, es un RPG de acción, tal cual. Por supuesto, es de aplaudirse el fabuloso trabajo que hizo Omega Force adaptando justamente toda la obra de P-Studio, dándole un giro sumamente respetuoso y que a la vez se siente fresco, seguramente gracias a que precisamente sus autores originales, estuvieron más que pendientes de todo el desarrollo, incluso colaborando de manera directa.

Los roba corazones regresan

Persona 5 es un JRPG de alarido no solo por su fabuloso diseño de niveles e increíbles mecánicas de juego. La forma en la que está construida su narrativa y sobre todo, desarrollados tanto sus personajes principales, así como los secundarios y antagonistas, hacen de esta obra algo verdaderamente especial que sobresale por completo de todo lo que hay actualmente en el mercado. Es claro que cuando comenzó la planeación para Persona 5 Strikers, todos los involucrados pusieron como prioridad contarnos otra gran historia que le hiciera justicia a toda esta saga.

Antes de pasar a contarte un poco sobre cómo está narrado el juego y qué tipo de eventos te puedes esperar, creo que es muy importante aclarar que Persona 5 Strikers es una secuela en toda la extensión de la palabra. Este nuevo juego continúa de manera directa con los hechos que sucedieron al final de Persona 5 -Persona 5 es u versión vainilla, el semestre extra de Royal no es abordado en ningún momento-, es decir, en ningún momento se tientan el corazón para soltar spoilers importantes del RPG y en más de una ocasión, se da por hecho que sabemos del contexto de la historia y de sus personajes. No es como que no vayas a entender nada de lo que pasa en Strikers sin haber jugado Persona 5, pero es algo que te recomendamos hacer ampliamente.

Dicho lo anterior, te cuento que Persona 5 Strikers arranca unos cuantos meses después de que finalmente termináramos con la amenaza de los palacios en Persona 5. Nuestro héroe junto con Morgana está de vuelta en Tokio, pues los Phantom Thieves han decidido organizar un viaje de verano para aprovechar que no hay escuela y las vacaciones están cerca de terminar. Después de cierto evento relacionado con una nueva misteriosa aplicación móvil, Joker, Skull y Mona se ven de regreso en el Metaverse y descubren que en Shibuya ha surgido un nuevo lugar de distorsión muy parecido a los palacios. Ahí, descubrimos que en realidad este es otro fenómeno en el que la persona que lo está causando, genera una especie de prisión que roba los deseos de las personas.

De igual forma, durante dicho evento conocemos a Sophia, una inteligencia artificial que ha perdido la memoria pero que sabe, debe ayudar a nuestros héroes. De esa forma, los Phantom Thieves no ven más remedio que regresar a las andadas para descubrir qué es lo que está causando estas distorsiones. A partir de ese momento, la historia del juego se empieza a complicar poco a poco y nuevos personajes llegan a ella. La calidad del guión es muy equiparable con la de Persona 5, teniendo estas largas conversaciones entre personajes sumamente disfrutables sin importar qué tan profundas o casuales sean.

Puede que los villanos en Persona 5 Strikers no sean tan complejos como los que conocimos en el RPG, sin embargo, me parece que están sumamente bien construidos y que sus intenciones son igualmente válidas, pues en efecto, de nueva cuenta se tratan temas muy actuales no solo de la sociedad japonesa, sino de todo el mundo. Cosas como abuso de poder, fanatismo desmedido, uso irresponsable de las redes sociales, política, corrupción y mucho más, es lo que puedes esperar de este gran viaje. Hablando de viajes, te cuento que en esta ocasión, los problemas a los que nos enfrentamos no solo se reducen a la ciudad de Tokio, sino que en realidad, visitamos otras locaciones de Japón, como Sapporo, Okinawa, Sendai y más. Sí, Strikers es un viaje por carretera con amigos que sobre todo en estas fechas en las que seguimos encerrados, se disfruta muchísimo.

Te diría que una de las cosas que justamente más disfruté de Persona 5 Strikers fue el hecho de poder viajar junto con los miembros de los Phantom Thieves, pues son personajes con los que indudablemente he formado lazos luego de las decenas de horas que pasé con ellos tanto en Persona 5, Persona 5 Royal, Persona 5 Dancing in Starlight y hasta en Persona Q2. De verdad, se siente que estás de paseo con viejos amigos a los que conoces bastante bien, además de que claro, nuevos lazos se van formando conforme la historia progresa en este nuevo juego.

No es un Musou, no es un Warriors ¡es un Persona!

Como te decía al inicio de esta reseña, la forma más pura del subgénero conocido como musou, es una que simplemente no me atrae. Por tal motivo, estaba bastante renuente a jugar Persona 5 Strikers, esto claro, luego de haber visto y escuchado poco del juego más allá de que en Japón, estaba gustando bastante. Cuál fue mi sorpresa al empezar a jugar y darme cuenta de que en realidad, el título tiene muy poco de Warriors como algunos también se refieren a este tipo de juegos, y que su estructura esa por completo la que la serie de Atlus siempre ha tenido. Lo que te quiero decir con todo esto es que Persona 5 Strikers es un RPG de acción con combate tipo hack & slash y solo algunos toques de musou.

Con el tema de la estructura quiero decir que en Persona 5 Strikers, no se te pone en medio de estas batallas masivas sobre pobladas por enemigos en grandes arenas que tenemos que limpiar corriendo de un lado al otro. No, la composición de este juego es completamente diferente a eso. Al igual que en el RPG en el que se basa, tenemos elaborados calabozos que debemos resolver poco a poco y que incluso cuentan con puzzles. Puede que el diseño de niveles de estos espacios no sea tan sofisticado como los de Persona 5, pero indudablemente se hizo un gran trabajo por emular su esencia y forma. Los combates se ejecutan de igual forma que en el RPG, es decir, vemos a una sombra y cuando nos acercamos a ella ya sea sigilosamente o atacando de manera directa, el juego justamente entra en fase de combate.

¿Qué hay de la vida fuera del Metaverse? Pues acá sí tenemos una experiencia un poco más rebajada. A pesar de que sí puedes recorrer algunas de las áreas que vas visitando a lo largo de la aventura, las actividades en ellas se reducen a comprar ítems y de vez en cuando ir a pasear o a comer con alguno de tus compañeros para fortalecer los lazos. El tema de tener un trabajo de medio tiempo, ir a jugar beisbol, tener una cita, asistir a un bar, entrar a clases y todo lo que podías hacer en el RPG, aquí no está presente. Claro, el juego intenta justificarlo creo yo de buena manera, con el hecho de que los personajes se encuentran disfrutando de sus vacaciones de verano.

Hablando de fortalecer lazos, te cuento que este sistema regresa de una forma más simple. Conforme vayas avanzando en la historia o hagas cierta actividad con los otros miembros de los Phantom Thieves, las famosas notas musicales aparecerán, dándote puntos de relación que puedes invertir en perks para tu party. Cosas como tener más puntos de salud o SP, podrán ser mejoradas a través de este sistema mucho más sencillo a lo que teníamos en el RPG.

Los Requests o misiones secundarias sí hacen acto de presencia y funcionan de manera parecida a cómo lo hacían en Persona 5, solo que ahora, en lugar de tener este dungeon subterráneo que se generaba de manera procedural, estas tareas se deben cumplir dentro de los mismos calabozos. Sí, las prisiones no desaparecen una vez que vences a su jefe principal como sí pasaba con los palacios, esto por algo que se te cuenta en la historia y que no te revelaré. El hecho es que en cualquier momento puedes regresar a las prisiones que ya superaste justamente para cumplir con estas misiones o quests secundarios.

Como te puedes dar cuenta, Persona 5 Strikers es muy similar en estructura a Persona 5. Claro que todo lo de la vida cotidiana fuera del Metaverse y del combate, es bastante más sencillo que en el RPG por turnos, sin embargo, creo que está bien justificado además de que me encanta que este juego se haya arriesgado a también tener sus propias ideas y conceptos. No te vayas con la finta. Este título tiene poco de musou y mucho de Persona. Esto lo aclaro nuevamente por si es que como yo, la idea de jugar los famosos Warriors no es algo que te atraiga mucho.

Combate sumamente bien pensado

Pero bueno, a todo esto ¿qué hay del combate? Me parece que así como Omega Force logró replicar la estructura y forma que Persona 5 tiene como videojuego en lo que es Persona 5 Strikers, se hizo un espectacular trabajo en traducir las mecánicas de RPG por turnos de dicho título, a un hack & slash sumamente bien diseñado, pensado y sobre todo, muy divertido. Olvídate de esos enemigos clásicos de los Warriors que solo se te quedan viendo esperando a que los elimines. Aquí debes de entender patrones y mecánicas para poder salir adelante, sobre todo con la gran cantidad de jefes que te irás topando a lo largo de tu camino.

Vamos por partes. Como te decía hace unos párrafos, para entrar en batalla, primero te debes de acercar a una de las sombras que rondan en los calabozos. Al igual que en Persona 5, la forma de abordarlos dictará en gran medida el rumbo del combate. Puedes usar el sigilo para emboscarlos y tomar la ventaja desde el inicio, hacer un ataque frontal, o si te descuidas, ser tú el emboscado. Una vez que entras en la fase de combate, la sombra toma forma y surgen los enemigos clásicos de la serie con los que debes acabar aprovechando sus debilidades.

Nuestra forma de atacar tiene varias vertientes. Podríamos decir que la base es el uso de agresiones melee usando cuadro o triángulo. La combinación de estos dos botones da diferentes resultados como en todo buen hack & slash, además de que claro, cada uno de los Phantom Thieves se juega de forma distinta. Sí, puedes controlar a todos ellos incluida a Sophia, la única que no es controlable es Futaba, pues ella hace las veces de navegador y de apoyo en batalla. Además, usando L1, puedes sacar tu arma de fuego para apuntar y disparar contra los enemigos que tengas enfrente.

¿Qué hay del uso de nuestras Personas? Por supuesto que están a nuestra disposición. Apretando R1, se abre el menú para seleccionar a la Persona que creas más adecuada junto con el tipo de ataque que quieras realizar. Lo interesante de este asunto es que cuando abres dicho menú, el tiempo se congela por completo para darte todo el tiempo que necesites para seleccionar el ataque que más te convenga. Esta mecánica en específico me recordó muchísimo a cómo es que funciona el uso de magia y habilidades especiales en Final Fantasy VII Remake; es decir, estamos frente a un juego de acción que mezcla mecánicas más propias de un RPG que tienen que ver con la estrategia.

Al igual que en Persona 5, en Persona 5 Strikers explotar las debilidades de los enemigos es muy importante para salir adelante en los combates. Si los enemigos que tienes enfrente son débiles al fuego, pues es conveniente lanzar poderes con ese elementos para debitarlos y así, poder hacer un All Out Attack que cause mucho daño a todo lo que esté a nuestro alrededor. El daño técnico también está de regreso y suele ser perfecto para generar los Follow Up Attacks. De igual forma, el Show Time está de regreso y se va llenando conforme generes daño en el enemigo. Así es, básicamente todos los conceptos y mecánicas del RPG por turnos, se tradujeron a este título de acción en donde lo único que tiene de musou, es que de vez en cuando, sí llegamos a tener combates contra una gran cantidad de enemigos en pantalla.

Otro elemento de gameplay sumamente interesante es el tener que estar intercambiando entre personajes a medio combate. Tu party estará compuesta por tres personajes además de Joker, los cuales, como te decía, tienen sus propios atributos y poderes. Habrá veces en las que la espada de Yusuke será tu mejor opción, mientras que en otras, todo el fuego de Ann será crucial para poder quedarte con la victoria. Justamente hacer el famoso Baton Pass en medio de las batallas, es otro elemento que deberás de tener muy en cuenta.

Me parece verdaderamente impresionante la forma en la que Omega Force consiguió que las mecánicas que hacen tan bueno al combate en Persona 5, se pasaran a un hack & slash de manera tan pura y a la vez, justamente se construyera combate perteneciente a este género que funciona de tan buena forma. Si a esto le agregas cosas como tener que estar preocupado por siempre estar comprando más y mejor equipo para tus personajes, subir de nivel y claro, llevar siempre ítems de respaldo para recuperar salud y SP points, pues tienes como resultado un RPG de acción con excelentes fundamentos.

Todo el estilo de Persona pero…

Los elementos que le dan personalidad a los juegos modernos de Persona, valga la redundancia, son múltiples y muy variados, sin embargo, tenemos que aceptar que la manera en la que se ve y se escucha, es uno totalmente inconfundible. Sabiendo perfectamente esto, las personas detrás de Persona 5 Strikers trasladaron todo ese inigualable estilo del RPG por turnos a esta nueva propuesta al punto que es complicado diferenciar entre ambos si los pones lado a lado.

Lo primero que hay que recordar es que en realidad, Persona 5 es un juego lanzado originalmente en Japón en 2016 para el PS3. Sí, su motor gráfico es una tecnología pensada para consolas de ahora, antepasada generación, por lo que a pesar de que su dirección de arte es aprueba de tiempo, algunos de sus elementos sí se llegan a sentir un poco fuera de época. Con todos los pros y contras de esto, Persona 5 Strikers hecha mano del mismo motor de aquel título, luciendo increíble por momentos, pero por otros no tanto. Lo primero que seguro notarás es que incluso en su versión de PS4 corriendo en un PS5, la resolución no es de lo mejor. El aliasing (dientes de sierra) es una constante a lo largo de la aventura, esto sin importar si pones el juego en modo de fidelidad gráfica. También hay un modo de rendimiento, pero para serte franco, no noté la diferencia. De igual modo, es bastante normal toparte con elementos del escenario con un bajo conteo de polígonos o texturas muy planas. Ni qué decir de las acartonadas animaciones que siguen presentando los personajes en pantalla cuando están hablando.

Por supuesto, todos estos defectos salen volando por la ventana cuando aprecias el impresionante trabajo que se hizo con la dirección de arte del juego, pues ahora, además de solo representar una ciudad, podemos ver otras partes de Japón. Nada como disfrutar de un atardecer en las playas de Okinawa o dar una vuelta por el centro de Sapporo. Los calabozos temáticos están de vuelta y cada uno de ellos cuanta con una personalidad muy marcada que es fácil de identificar y de recordar. Evidentemente, en algunos puntos de la historia, tendrás cinemáticas totalmente animadas a mano con este estilo tan singular que siempre ha caracterizado a la serie. Del lado de la música tenemos muchos arreglos del fabuloso trabajo de Shoji Meguro, mientras que el par de piezas nuevas que se hicieron para este juego, están totalmente a la altura. Aplausos al tema de la tienda de Sophia. El impecable diseño gráficos de menús e interfaces es otras cosa que por suerte, también se cuidó enormemente.

Me parece que a pesar de que en efecto, la tecnología con la que está construida Persona 5 Strikers está lejos de ser de lo más avanzado del medio, sigue siendo suficiente para expresar lo que los desarrolladores quieren, esto claro, apoyados por una dirección de arte fuera de este mundo. Lo que sí me parece un tanto extraño es la baja resolución a la que se llega a ver el juego, sobre todo objetos que están en un tercer o cuarto plano. Seguro que esto tiene que ver con que el título, prácticamente en todo momento se está desplegando a 60 cuadros por segundo sin ningún problema, pero me parece que se pudo haber hecho algo mejor. Repito, para esta reseña jugué la versión de PS4 en mi PS5. No sé cómo sea el desempeño de la sonada versión de Nintendo Switch.

Imperdible juego

Qué agradable es comenzar a jugar un juego con la idea de que muy probablemente lo sueltes a las pocas horas, y de pronto darte cuenta que los créditos están rodando frente a tus ojos luego de haber vivido un muy emocionante viaje. Persona 5 Strikers para nada fue lo que anticipaba. Sí, claro que esperaba un juego lleno de fan service y momentos que me recordaran a la fabulosa experiencia que tuve hace unos años con Persona 5 y más recientemente con Royal, pero para nada veía venir un título tan pulido y tan bien pesando que respetara tanto la obra en la que se está basando, incluso introduciendo ideas brillantes como el concepto de que en efecto, podemos tener un Shin Megami sobre las bases de un RPG de acción.

Me cuesta trabajo encontrar las palabras para recomendarte lo suficiente Persona 5 Strikers, si es que como muchos de nosotros, estás enamorado del mundo de Persona y claro, si ya jugaste Persona 5. Como lo he dicho en varias ocasiones a lo largo de esta reseña: no es un musou, no es un Warriors, es un Persona transformado en RPG de acción con combate hack & slash. Su muy elaborada historia, nuevos personajes que llegaron para quedarse, todo el estilo de la franquicia a la que representa y claro, una perfecta traducción de las mecánicas del RPG por turnos a una experiencia más apegada a la acción, hacen del nuevo título de Atlus uno que simplemente no deberías de dejar pasar por debajo de tu radar. Como nota adicional, te repito que es importante haber jugador Persona 5 antes de saltar a esta nueva propuesta.