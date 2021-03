Supuesto empleado de EA vende jugadores de FUT a más de $2,500 dólares

Tal parece que EA no puede tomar un descanso de las controversias que FIFA Ultimate Team atrae. Además de todas las acusaciones por parte de gobiernos que sufre este juego por sus loot boxes, recientemente ha salido a la luz una controversia, denominada por los fans como #EAGate, en donde un supuesto empleado de la compañía detrás de FIFA 21 ha estado vendiendo jugadores raros a precios exorbitantes.

Los mensajes compartidos en redes sociales, de los cuales aún no se comprueba que son de un desarrollador de EA, muestran como una persona ofrece paquetes con tres jugadores ICONS y dos TOTY a $2,500 dólares. De igual forma, otro usuario asegura que esto no es nada nuevo, y es un proceso que lleva mucho tiempo en práctica. Aunque no es extraño que alguien gaste esta cantidad de dinero en el juego, sí llegar a ser controversial el hecho de que se vendan futbolistas en específico.

Esto fue lo que comentó EA al respecto:

“Somos conscientes de las acusaciones que circulan actualmente en nuestra comunidad, relacionados con los ítems de FIFA 21 Ultimate Team. Tenemos en marcha una investigación a fondo, y si identificamos una conducta impropia, vamos a tomar medidas inmediatas. Queremos ser claros – este tipo de comportamiento es inaceptable, y nosotros no apoyamos de manera alguna lo que se alega que ha pasado aquí. Entendemos que esto genera preocupación sobre el equilibrio en el juego y la competitividad”. https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1369761277636005888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1369761277636005888%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.3djuegos.com%2Fnoticias-ver%2F212089%2Fsalta-la-polemica-con-fifa-21-ultimate-team-acusan-a%2F

Por el momento se desconoce qué tipo de medidas tomará EA si la persona en cuestión sí es un empleado de la compañía, o si se trata de alguien tomando una personalidad que no le corresponde. En temas relacionados, Alemania podría cambiar la clasificación de sus juegos dependiendo del uso de loot boxes, y se señala a FIFA Ultimate Team como uno de los principales responsables.

Vía: EA