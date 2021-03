El CEO de Disney habla sobre el despido de Gina Carano de The Mandalorian

Ha pasado un mes desde que Gina Carano fue despedida de The Mandalorian. De esta forma, durante la más reciente junta anual de inversionistas de Disney, la compañía del ratón fue cuestionada sobre esta decisión.

Durante esta conferencia, Bob Chapek, CEO de Disney, respondió a las críticas en contra del despido de Carano mencionando que la compañía se preocupa por preservar valores que promuevan la paz, y no por tener una postura política. Esto fue lo que comentó:

“Realmente no veo a Disney caracterizándose como de izquierda o derecha, sin embargo, defendemos valores, valores que son universales, valores de respeto, valores de decencia, valores de integridad y valores de inclusión, buscamos tener el contenido que hacemos que reflejen la rica diversidad del mundo en el que vivimos. Y creo que ese es un mundo en el que todos deberíamos vivir en armonía y paz”.

Recordemos que Carano fue despedida de The Mandalorian y ya no interpretará a Cara Dune después de emitir comentarios en donde comparó a los miembros del grupo republicano en Estados Unidos con los judíos durante el holocausto. De igual forma, la actriz es conocida por estar en contra del uso de la mascarilla durante la pandemia.

Por el momento no hay mucha información sobre la tercera temporada de The Mandalorian o futuros proyectos de Star Wars, pero algo queda claro, Gina Carano ya no forma parte de este universo muy, muy lejano. En temas relacionados, Ewan McGregor podría interpretar a Obi-Wan en la serie de Andor. De igual forma, Disney+ ya supera los 100 millones de usuarios.

Vía: Comicbook