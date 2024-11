El anime de Tokyo Ghoul fracasó por su autor

Cuando hablamos de adaptaciones de anime, usualmente hay una participación del mangaka para asegurar que su obra sea tratada con el mayor respeto posible. Sin embargo, hay casos en donde sus creadores originales no quieren que sus historias sean replicadas exactamente igual, por lo que piden que se lleven a cabo una serie de cambios únicos. Este es el caso de Sui Ishida, quien pidió que Tokyo Ghoul fuera diferente al manga.

En una sesión de preguntas y preguntas, Shuhei Morita, director de las primeras dos temporadas del anime de Tokyo Ghoul, confirmó que algunas de las decisiones más controversiales que cometió la adaptación fueron el resultado de la participación de Ishida en la producción. El director también reveló que Tokyo Ghoul √A fue creada usando ideas que el mangaka proporcionó, puesto que se pidió que el estudio ofreciera una historia diferente al manga. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Hice lo mejor posible con el espacio de movimiento que me permitieron, y no me arrepentí.

Ishida-sensei también me instó a cambiar cosas y tomar un camino diferente, que es de donde surgió gran parte del anime. Teníamos una burbuja enorme de ideas, pero para no afectar la tradición del manga original, constantemente sentí que esas ideas estaban siendo socavadas por aquellos que estaban por encima de mí. Hice lo mejor que pude y, honestamente, no me arrepiento de nada dado el espacio de movimiento que me permitieron”.