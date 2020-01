El anime de My Hero Academia se prepara para aventurarse en un nuevo arco

Después de los grandes sucesos que marcaron la primera mitad de la cuarta temporada de My Hero Academia, el anime está más que listo para entregarnos un nuevo arco argumental, el cual será más relajado y pondrá en el papel principal a algunos estudiantes de 1-A que usualmente no destacan mucho.

Así es, el tan amado arco del Festival Cultural dará inicio con el siguiente capitulo del anime, el cual se estrenará en Japón el próximo 25 de enero. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, los festivales culturales se llevan a cabo anualmente en las escuelas japonesas. Los estudiantes crean y organizan los eventos, y cada clase a menudo compite por la popularidad. En esta ocasión, los miembros de 1-A ofrecerán un concierto de Rock para alegar a la pequeña Eri y a todos los asistentes.

Pero esto no es todo, debido a que un pequeño inconveniente se dispone a interrumpir con los preparativos, pero Midoriya está preparado para todo. De igual forma, los admiradores de Jiro no se pueden perder los próximos capítulos, ya que ella toma un papel importante en el Festival Cultural.

The Boku No Hero Academia Season 4 second cour's "Cultural Festival Arc" begins January 25th at 5:30pm JST! Here's the subbed teaser PV! Enjoy~ pic.twitter.com/FKaJ9XQ5gm

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) January 21, 2020