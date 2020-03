El anime de Bleach regresará a la televisión durante su 20 aniversario

Fanáticos del anime de Bleach, alégrense. Después de ocho años fuera del aire, por fin se adaptará el último arco narrativo, conocido como Thousand-Year Blood War, a la pantalla chica. Sin duda alguna, una gran forma de celebrar el próximo 20 aniversario del manga.

Según el informe de A.I.R. (Anime Intelligence and Research), el cual parece ser una traducción de una copia filtrada de la edición más reciente de la revista Shonen Jump, el anime podría regresar en 2021 como manera de celebración del 20 aniversario de la serie. El manga de Bleach comenzó en 2001, y concluyó en 2016 con el arco de Thousand-Year Blood War. Sin embargo, el anime no llegó a cubrir esta parte de la historia, ya que su producción finalizó en 2012. Por el momento se desconoce si Studio Pierrot, quien trabajó en la adaptación original, regresará.

Originalmente este anuncio se iba a realizar durante Anime Japan 2020 la siguiente semana, sin embargo, debido al coronavirus, el evento fue cancelado. Por otro lado, el anuncio oficial del nuevo anime de Bleach parece que se llevará a cabo durante un stream celebrando el 20 aniversario de la serie el día de mañana, 20 de marzo.

Pero eso no es todo, debido a que Tite Kubo, creador de Bleach, revelará su siguiente proyecto durante el livestream. Por último, de acuerdo con A.I.R., Burn The Witch, el trabajo más reciente de este mangaka, recibirá una adaptación al anime, la cual probablemente también sea anunciada el día de mañana.

The "Bleach" Thousand-Year Blood War arc anime adaptation has also been confirmed. pic.twitter.com/njNP5mYPKM

