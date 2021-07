EA anuncia numerosos paneles previos al EA Play de julio

El próximo 22 de julio se estará llevando a cabo una nueva edición del EA Play Live, donde nos esperan múltiples novedades importantes relacionadas a los futuros juegos de la compañía. Pero antes de eso, EA anunció una serie de paneles dedicados a juegos como Madden, Battlefield 2042 y más.

El primero de estos paneles, titulado “The Future of FPS“, estará protagonizado por Apex Legends y Battlefield 2042. Habrá múltiples ejecutivos de Respawn Entertainment y DICE LA para platicarnos más sobre ambos juegos, y lo que podemos esperar del género en el futuro. Lo podrás ver el 8 de julio a las 10AM hora del pacífico / 12PM hora de la CDMX.

El segundo llevará como nombre “EA <3s Independent Studios”, y estará centrado en los juegos “indies” de la compañía como It Takes Two, Lost in Random y Knockout City. El notorio Josef Fares, de Hazelight Studios, estará presente en este panel, así que será interesante conocer con qué extravagancia nos sale ahora. Sintonízalo el 13 de julio a las 10AM hora del pacífico / 12PM hora de la CDMX.

Los últimos dos paneles estarán dedicados a EA Sports. Tendremos detalles sobre Madden NFL 22, así como la revelación de una nueva adición a una “extremadamente popular y longeva franquicia de EA Sports”. EA no dio más detalles al respecto, pero prometió que será emocionante. Los puedes ver el 19 de julio a las 4PM hora del pacífico / 6PM hora de la CDMX y el 20 de julio a las 10AM hora del pacífico/ 12PM hora de la CDMX.

