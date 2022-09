EA anuncia juego single player de Iron Man

El futuro de Marvel en los videojuegos luce bastante bien. No solo veremos Marvel’s Midnight Suns el próximo año, y Amy Hennig está a cargo de un proyecto protagonizado por Capitán América y Black Panther, sino que el día de hoy se dio a conocer que un juego AAA de Iron Man, con EA en las riendas de este desarrollo.

Por medio de un nuevo comunicado, se confirmó que EA Motive, quienes actualmente están trabajando en el remake de Dead Space, se encargarán de crear una nueva aventura narrativa de un solo jugador protagonizada por Iron Man en colaboración con Marvel Games. Esto fue lo que comentó Bill Rosemann, vicepresidente y director creativo de Marvel Games:

“Estamos encantados de colaborar con el talentoso equipo de Motive Studio para traer su visión original de uno de los personajes más importantes, poderosos y queridos de Marvel. Su experiencia en la entrega de mundos de entretenimiento establecidos y un juego emocionante, combinado con su auténtica pasión por el ícono blindado, impulsará nuestra búsqueda para entregar una carta de amor a un héroe legendario en la forma del último videojuego de Iron Man”.

De igual forma, esto es lo que comentó Olivier Proulx, productor ejecutivo del juego:

“Es un honor y un privilegio tener la oportunidad de crear un videojuego basado en uno de los superhéroes más icónicos del entretenimiento actual. Tenemos una gran oportunidad de crear una historia nueva y única que podamos llamar nuestra. Marvel nos anima a crear algo nuevo. Tenemos mucha libertad, lo cual es muy atractivo para el equipo”

Proulx, quien trabajó en múltiples juegos de Marvel, incluido Guardians of the Galaxy, será el encargado de este título. De igual forma, se ha revelado este es el primer proyecto en colaboración entre EA y Marvel, aunque por el momento no sabemos qué veremos en un futuro.

Ahora, la pregunta es: ¿cuándo llegará el juego de Iron Man? Bueno, será mejor que esperen sentados, ya que el título apenas está en preproducción, por lo que faltan varios años antes de ver este proyecto en nuestras manos. En temas relacionados, aquí puedes conocer sobre el juego de Capitán América y Black Panther.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una gran noticia. EA Motive ha demostrado ser capaz de crear grandes juegos, y con su experiencia en Star Wars Squadrons, es muy probable que controlar a Iron Man en esta nueva entrega sea muy satisfactorio. Solo nos queda por ver cómo es que esta relación se desarrolla.

Vía: EA