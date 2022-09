Más juegos dejarán Xbox Game Pass a finales de mes

La llegada de nuevos juegos a Xbox Game Pass también significa que una lista de títulos desaparecerá de este servicio en los próximos días. Aunque en esta ocasión no encontramos experiencias AAA, sí le tendremos que decir adiós a una interesante selección.

A partir del próximo 30 de septiembre, todos los usuarios de Xbox Game Pass ya no podrán disfrutar de:

–AI: The Somnium Files (Nube, Consola y PC)

–Astria Ascending (Nube, Consola y PC)

–Dandy Ace (Nube, Consola y PC)

–Dirt 4 (PC) EA Play

–Dirt Rally (PC) EA Play

–Going Under (Nube, Consola y PC)

–Lemnis Gate (Nube, Consola y PC)

–Slime Rancher (Nube, Consola y PC)

–Subnautica: Below Zero (Nube, Consola y PC)

–The Procession to Calvary (Nube, Consola y PC)

–Unsighted (Nube, Consola y PC)

–Visage (Nube, Consola y PC)

Como siempre, puedes comprar algunos de estos juegos con un 20% de descuento en la Microsoft Store. Junto a esto, Xbox reveló que Aragami 2, título que estaba listo para abandonar la plataforma, aún formará parte de Game Pass hasta nuevo aviso.

Por su parte, aunque no vemos juegos que sean completamente necesarios para Xbox Game Pass, títulos como Astria Ascending, Going Under y Subnautica: Below Zero valen mucho la pena, y es una lástima que ya no estarán del público a finales de mes. En temas relacionados, estas son las novedades para Game Pass.

Vía: Xbox