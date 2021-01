Dragon Ball: Fans descubren un vínculo secreto entre Vegeta y Bills

Dragon Ball Super introdujo nuevos personajes a la obra de Akira Toriyama, y unos que rápidamente ganaron protagonismo fueron Bills y Whis. Estos seres celestiales demostraron tener habilidades que nunca antes habíamos visto, cosa que despertó una extraña curiosidad en Goku y Vegeta.

Tanto Goku como Vegeta han crecido bastante en DBS; mientras que Goku logró dominar el Ultra Instinto, Vegeta aprendió otras habilidades que le permitieron ayudar en la batalla contra Moro. Sin embargo, el vínculo que existe entre Goku, Vegeta, Whis y Bills es más interesante de lo que se creía.

En redes sociales, los fans encontraron una extraña conexión entre estos personajes. Acá puedes ver de qué estamos hablando:

Something I noticed in the latest chapter:

Goku and Whis share qualities that make Ultra Insinct suit them.

Interestingly Beerus’ fighting style might suit Vegeta more.

This compatibility between Whis & Goku and Beerus & Vegeta is also shown through the speech bubble shapes. pic.twitter.com/rYyiZl6Chi

— Totally Not Mark (@TotallyNotMark) January 20, 2021