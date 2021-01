Pista sugiere que The Terminator llegará próximamente a Fortnite

Últimamente, Fortnite ha recibido a muchos personajes que jamás pensamos llegarían al battle royale. Recientemente, el título de Epic Games añadió al Depredador como una skin para todos sus jugadores, y una reciente pista sugiere que The Terminator será el siguiente en llegar.

La cuenta oficial del juego en Twitter acaba de publicar un mensaje con una nota de voz que dice lo siguiente:

“En esta reciente parada, conocí a un héroe que se puede relacionar. Detener una catástrofe mundial, viajes en el tiempo, paradojas… Oh sí, encajará a la perfección.”

:: Incoming Transmission – Reality Log 991 ::

Targets Description: A ruthless machine and a protector of the future pic.twitter.com/LGXiAadncR

— Fortnite (@FortniteGame) January 21, 2021