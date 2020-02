Dragon Ball domina las ganancias de Bandai Namco

Como la gran mayoría de empresas lo han hecho en los últimos días, Bandai Namco liberó un informe financiero sobre el tercer cuarto del año fiscal, el cual terminó el pasado 31 de diciembre. Para sorpresa de nadie, la propiedad de Dragon Ball le generó la mayor cantidad de dinero a la compañía.

La serie de Dragon Ball generó la increíble cantidad de 87.9 mil millones de yenes, posicionándolo como la propiedad más rentable de todo Bandai Namco. A pesar de esta gran cantidad, este número en realidad representa una disminución de 3 millones de yenes en comparación con el mismo periodo un año antes.

En segundo lugar encontramos a Mobile Suit Gundam, quien ocupa esta posición gracias a sus juegos y modelos Gunpla, con 62.7 mil millones de yenes. Por otro lado, One Piece, se encuentra en el tercer puesto y sólo logró generar 25.4 mil millones de yenes. A continuación la lista completa:

-Aikatsu – 2.4 mil millones de yenes

-Anpanman – 7.8 mil millones de yenes

-Ultraman – 6.5 mil millones de yenes

-KAMEN RIDER – 24.5 mil millones de yenes

-Mobile Suit Gundam – 62.7 mil millones de yenes

-Power Rangers – 5.0 mil millones de yenes

-DRAGON BALL – 87.9 mil millones de yenes

-NARUTO – 9.2 mil millones de yenes

-Pretty Cure – 5.9 mil millones de yenes

-ONE PIECE – 25.4 mil millones de yenes

Bandai Namco Fiscal Year 2020 Q3 results released and I totally forgot. Dragon Ball is still number one, but just like we saw with Toei it is starting to decline. pic.twitter.com/VQKoBTdQb8

— Ethan Law?️‍? (@ArchedThunder) February 12, 2020