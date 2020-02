PlatinumGames interesado en secuela de The Wonderful 101

Antes de revelar la remasterización de The Wonderful 101, Atsushi Inaba, jefe de PlatinumGames, dijo en una entrevista con Nintendo Everything que el desarrollador estaba dispuesto a una segunda parte de este título, siempre y cuando los fans demostraran su apoyo para el remaster.

“Respecto a una secuela o algo así, no podemos hacer una si no hay fans de la serie en primer lugar. Así que si los fans apoyan esto y las cosas van bien para The Wonderful 101, entonces yo diría que es normal que queramos hacer otro juego de la franquicia.”