Dos nuevos Amiibo se pondrían pronto a la venta

El DLC más reciente de Splatoon 3 no solo trae una jugabilidad interesante, sino también sorpresas dentro de su código, dado que en este han logrado encontrar que hay dos figuras Amiibo más que serán compatibles con este juego, y eso significa que la venta las figuras plásticas no ha terminado con el trío de presentadores para esta entrega. Y es que es posible el regreso de dos caras conocidas dentro de la saga, concretamente de la entrega pasada que muchos usuarios consideran como la más popular de todas.

Descubrieron que el archivo llamado AW_amiiboPose se relaciona a una nueva pose para la figura de Marina, la cual obviamente estaría acompañada de su amiga Perla, incluso ya tienen una imagen de cómo se vería este coleccionable. Por lo que sería inminente que se den noticias sobre el producto en los siguientes, pues la franquicia se encuentra en su momento de auge después de haber recibido más contenido que seguro mantendrá activo el tercer juego por un par de años más.

Aquí lo puedes ver:

Marina has data for a Side Order amiibo pose under the AW_amiiboPose file, which lines up with the resource size table leak showing 2 unused amiibos in the data.

I modded the pose into the game so we can get a preview of what it may look like in the future. pic.twitter.com/am69Uvh9Zz

— ash (@ashbinary_) March 7, 2024