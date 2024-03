Fan se queja de Final Fantasy VII Rebirth y se hace viral

Hace justamente una semana atrás se estrenó uno de los juegos más esperados del año, Final Fantasy VII Rebirth, el cual continúa la historia alterada que nos dejó Remake hace cuatro años atrás, pues el equipo de Square Enix quiso experimentar en lugar de volver a contarnos los acontecimientos de 1997. Y a pesar de que se ha convertido en un éxito como se esperaba, hay gente que ha detectado ciertos detalles que no dejarán pasar por nada del mundo, y eso ha pasado justamente con un jugador que grabó un video.

En este clip se aprecia al usuario entrando a una parte de agua con el personaje principal, Cloud, señalando que cuando sale de este estanque no tiene ningún indicio de que se haya mojado la ropa, pues se ve totalmente seco y sin escurrir una sola gota, lo que ha hecho enfadar al usuario. Y algo que se debe señalar, es que otros juegos, incluso de generaciones atrás ya contaban con esta parte de realismo en las físicas y demás, como por ejemplo la franquicia de The Last of Us y algunos otros más.

Aquí el video:

I'm ready to quit. This is unacceptable. You jump into a full body of water, and there's no precipitation on Cloud. Wow, bone dry. It's PS5 only. It's 2024. SMH. #FF7R #FF7 #FinalFantasyVIIRebirth pic.twitter.com/QVcQ0vgvKv

