La nueva relación entre Bethesda y Microsoft parece que ha comenzado con el pie derecho. El día de hoy, la cuenta de Xbox Game Pass en Twitter publicó una imagen de un correo, donde se menciona que un juego secreto se dirige a la plataforma. Bueno, los fans no pudieron esperar a la revelación oficial, y han descubierto que el misterioso título está relacionado con la serie de DOOM.

Melissa said not to drop hints so we're not dropping hints. there are absolutely no hints in this screenshot. don't bother looking for them. there are none pic.twitter.com/0PQ41B260S

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) September 23, 2020