Analista sugiere que FFXVI también podría llegar a Xbox, pero…

La semana pasada, durante el PS5 Showcase, Square Enix finalmente reveló Final Fantasy XVI para la próxima consola de Sony, pero ¿exactamente qué tan exclusivo será? De acuerdo con el confiable analista de la industria, Piers Harding-Rolls, FFXVI será exclusiva temporal de PS5 por 12 meses, por lo que después de esto es muy probable que también llegue a otras consolas, aunque también depende mucho de sus desarrolladores.

To clarify:#FinalFantasyXVI is a full exclusive for 6 months (after which it can come to non-console platforms) & a console exclusive for 12 months (after which it can also come to other consoles)

Timing and platform support is totally down to SE’s dev efforts /1 https://t.co/VGiYLFXzdN

— Piers Harding-Rolls (@PiersHR) September 17, 2020