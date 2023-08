Disney Plus perdería más contenido próximamente

A pesar de que se puede pensar lo contrario, Disney Plus es una plataforma a la que no le ha ido tan bien, eso se debe a que el contenido no es lo suficientemente bueno como para que los usuarios se enganchen por meses de renta seguidos y menos el año anticipado. Gracias a esto, hay una serie de cambios que incluyen remover contenido de forma permanente, o más bien, seguir quitando.

Esto llega como parte de una estrategia por parte de la empresa para optimizar gastos, además dichos programas no serían eliminados de forma definitiva, sino que se pasarían a otras plataformas de las que Disney es dueño. Eso significa, que pasarán ser parte de Hulu en Estados Unidos, en nuestro caso el lugar de arribo es ni más ni menos que Star Plus.

Por ahora, no han salido nombres a la luz, pero es posible que los expertos en streaming detecten en los siguientes meses cuáles son los shows que pasarán a ser eliminados, obviamente el catálogo clásico no será a afectado. Pero algunos programas extras sí estarían retirándose, incluso series de Marvel que en su día fueron distribuidas por Sony o empresas terceras.

Esto se una a la polémica de Disney Plus y el doblaje, dado que hace cuestión de días se confirmo que no todo va a llegar doblado a la página, incluso si se está lanzando en otras partes del mundo como puede ser México y latam en general. Sin embargo, es un tema que no ha quedado tan claro para todos los usuarios. Eso sí, lo que si está legible es la decisión de despido de empleados constante.

Vía: IGN

Nota del editor: Es raro que esta empresa esté perdiendo tanto, pero tal vez está el detalle de que las cintas estrenadas en cines no tardan mucho en pasarse a Plus, aunque aquí realmente hablamos de la taquilla. Ya veremos qué clase de decisiones están tomando en los próximos meses.