¡Disfruta del Xbox Game Showcase en vivo aquí!

Uno de los mayores eventos para el verano de 2024 es el Xbox Game Showcase, el cual se llevarpa a cabo hoy, 9 de junio, a las 11:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aquí no solo tendremos la revelación oficial de Call of Duty: Black Ops 6, sino que también tendremos más información sobre título que llegarán este año al Series X|S y PC, como Indiana Jones and Great Circle y Avowed. De igual forma, no se descartan una serie de sorpresas que valgan mucho la pena. Como siempre, puedes disfrutar de esta presentación en vivo aquí.

Vía: Xbox