Para muchos, el futuro de PlayStation es algo extraño. Durante el pasado State of Play dejaron en claro que le seguirán apostando a los juegos servicios, aunque sin olvidar a las experiencias single player. De esta forma, la compañía ha publicado la forma en la que sus estudios estarán divididos, en donde sigue presente un interés por títulos de un solo jugador.

Durante una presentación que se llevó a cabo por el cambio de CEOs, Sony ha revelado la forma en la que los PlayStation Studios están divididos, y lo que se nos presenta es bastante interesante:

Un jugador

Team ASOBI

Insomniac Games

Naughty Dog

Santa Monica Studios

Sucker Punch

Housemarque

Firesprite

Colaboraciones

Bluepoint

Nixxes Software

Valkyrie Entertainment

Multigénero

Guerrilla Games

Polyphony Digital

Media Molecule

Bend Studio

Juegos como servicio

San Diego

Bungie

Firewalk

Haven

Neon Koi

Si bien en la lista de un jugador solo encontramos a siete estudios, en realidad la cantidad de equipos que están trabajando en experiencias de este estilo es mucho mayor. Bend Studio, Media Molecule, Guerrilla Games y Polyphony Digital se han enfocado en títulos que puedes disfrutar, pero también se han dedicado a experimentar con apartados multiplayer.

Por su parte, hemos visto que Bluepoint, Nixxes Software y Valkyrie Entertainment han proporcionado soporte, principalmente, a experiencias single player. De esta forma, Sony deja en claro que su futuro seguirán siendo los juegos de un solo jugador, aunque no se olvidan de las posibilidades que ofrecen los juegos como servicio. En temas relacionados, el PS VR2 llegará a PC este año. De igual forma, el último State of Play no fue del agrado del público.

Nota del Autor:

Si bien PlayStation sigue enfocándose en los juegos single player, aún no conocemos mucho de su oferta en este apartado, y este es un problema que deben de solucionar, puesto que el público necesita saber qué llegará al PlayStation 5 en un futuro.

Vía: Sony