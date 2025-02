No es un secreto que Xbox vive un momento complicado en esta ocasión, con muchos poniendo en duda su posición en la industria de los videojuegos tras confirmar que llevarán sus exclusivas a otras plataformas. Ahora, el diseñador del original Xbox se ha sumado a esta conversación, señalando que la compañía cometió un error de marketing en esta generación.

En una reciente entrevista con VideoGamer Podcast, Seamus Blackley, diseñador del primer Xbox, reveló que uno de los principales problemas con el Xbox Series X|S, es que Microsoft inicialmente promocionó la consola utilizando su poder como el principal punto de venta, algo que se hizo con la primera consola de la compañía. Sin embargo, él asegura que debieron enfocarse en su contenido. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Simplemente, fue una historia que realmente funcionó y que fue relevante en aquel momento porque estábamos en las primeras etapas de los gráficos. Recibir ese impacto por el costo de la maquinaria fue fundamental, tanto desde el punto de vista de nuestra historia como el de nuestro posicionamiento frente a otras consolas que llegaron… Ya sabes, lo que se percibía como estas gigantescas empresas japonesas que, obviamente, producían las consolas sin costo alguno y obtenían todas esas ganancias con ellas… Nosotros éramos una empresa occidental y decíamos, ‘De acuerdo, vamos a perder dinero en estas [consolas] para hacer que sean súper potentes’ y apostamos con que los juegos fueran increíbles

[Tener la consola más potente] también era importante para avanzar hacia el futuro. Y entonces, ya sabes, cómo gestionaron la marca y la historia posterior no es mi culpa. Yo no habría hecho las cosas de la misma manera, no sé si habría sido más o menos exitosa, pero ciertamente creo que esta narrativa sobre ser más potente no es útil a día de hoy

Y ahora, la batalla por el contenido ha pasado de ese logro técnico a otras cosas, y creo que, si tú quieres ganar, tienes que encontrar esas otras cosas que atraen a la gente. Tienes que crear una experiencia que, cuando la gente la vea, tenga que comprarla. Estás intentando que [los jugadores] inviertan varios cientos de dólares para comprar una consola y poder jugar a un juego de 70 dólares”.