Annapurna confirma evento digital de juegos indie

En la actualidad ya hay empresas que se pueden considerar como publishers enfocados en videojuegos indie, una de esas es Annapurna Interactive, la cual también cuenta con su propia desarrolladora y el año pasado fue el foco de atención por muchos despidos de por medio. Sin embargo, parece que la empresa está a punto de volver por la puerta grande, y eso con un evento de revelación de los siguientes proyectos que se encuentran en el horizonte.

La compañía ha anunciado que su evento anual, Annapurna Interactive Showcase 2025, se llevará a cabo el 24 de febrero a las 9:00 a.m. PT / 12:00 p.m. ET (11:00 a.m. de CDMX) y podrá seguirse a través de YouTube. El evento tendrá una duración aproximada de 30 minutos y presentará los próximos lanzamientos de la compañía para este año.

Entre los títulos confirmados para la exhibición se encuentran Wanderstop, Skin Deep, Wheel World, Farway, Lushfoil Photography Sim, A T y Morsels, además de algunas sorpresas que la empresa tiene preparadas.

Para quien no los ubique, Annapurna Interactive es una distribuidora de videojuegos independiente conocida por su enfoque en títulos con una fuerte narrativa y estilo artístico único. Entre sus lanzamientos más destacados se encuentran Stray, Outer Wilds, What Remains of Edith Finch y Neon White.

El evento servirá como una vitrina clave para conocer más sobre las próximas experiencias interactivas que la compañía traerá en 2025, reafirmando su apuesta por proyectos innovadores dentro de la industria. Seguro los fans de los lanzamientos independientes estarán emocionados.

Vía: Gematsu