Diseñador del multijugador de Gears 5 abandona The Coalition

Tras el lanzamiento de la actualización gratuita Operation 3: Gridiron para Gears 5, Ryan Cleven, Director de Diseño de Multijugador, anunció que estaría abandonando The Coalition debido a “problemas personales”, indicando que estos últimos seis años han sido bastante duros.

Cleven compartió la noticia vía Twitter, donde también comentó que Gears 4 y 5 han sido lo más importante durante su carrera como desarrollador hasta ahora. Aquí puedes ver su declaración completa:

I hope you’re enjoying Operation 3: Gridiron. It’s been my favourite to work on and is closer to how I wished we’d launched. It’s also my last with TC & Gears. Due to personal issues, I’ll be going on sabbatical indefinitely. Thanks for joining me on this journey. See you online. pic.twitter.com/j8uev2RBOS

— Ryan Cleven (@nodezero) March 31, 2020