Gracias al reciente éxito de The Suicide Squad, James Gunn está dando de qué hablar gracias a su interesante adaptación de este equipo de villanos. Por supuesto, los fans no pueden evitar preguntarse: ¿Qué sigue después para la franquicia? Su director no se cierra ante la idea de enfrentarlos contra la Liga de la Justicia, sin embargo, antes necesita investigar bien el tema.

Platicando con CNA, Gunn reveló que la idea de hacer una película donde el Escuadrón Suicida se enfrenta a Superman y compañía no le parece una idea tan mala, no obstante, no está muy seguro de cómo estén las cosas dentro de DC y Warner:

“Pero primero, tendría que averiguar quiénes son, porque no tengo ni idea. Estoy aquí en medio de DC y las personas siempre me preguntan si Henry Cavill aún es Superman. Yo no sé quién es Superman, ¿quién lo sabe?’”

Al igual que Gunn, los fans tampoco están seguros de cuál sea el estado actual de Henry Cavill dentro del DCEU. Nadie está cien por ciento seguro de que el actor británico siga dando vida al Hombre de Acero en este universo cinematográfico, y con un reboot en camino a cargo de Ta-Nehisi Coates, parece que el futuro de Cavill en este papel es un tanto incierto.

Via: CNA