Para la sorpresa de muchos, God of War: Ragnarok llegó a PlayStation 4. A dos años del lanzamiento del PS5, gran parte de los fans creen que lanzar un juego en la plataforma de pasada generación ocasiona que el desempeño de la nueva pieza de hardware no sea el óptimo. Esto fue algo que le preguntamos a Bruno Velázquez, director de animación de God of War Ragnarok, en una entrevista.

No hace mucho pudimos platicar con Velázquez sobre el desarrollo de God of War: Ragnarok, y le preguntamos si podía aclarar una declaración previa, en donde señalaba que esta entrega fue construida con el PS4 en mente. Esto fue lo que comentó:

“Todas las metas que teníamos con God of War: Ragnarok, las pudimos hacer. Nosotros queríamos acabar la historia, asegurarnos de que todos los jugadores pudieran visitar los nueve reinos, como lo habíamos prometido, expandir el número de enemigos, armas, de opciones de combate, y más. Todo lo que queríamos realizar, lo pudimos hacer en el PlayStation 4 sin problema. Por eso es importante que la gente sepa que no tuvimos que sacrificar algo para hacer el juego. No importa si estaba en el PS4. En el PS5 se ve mucho mejor, tuvimos la oportunidad de hacer cosas que no se pueden en el PS4, pero era muy importante para nosotros que todos los aficionados que nos siguieron con God of War de 2018 también pudieran disfrutar de la secuela si no tienen un PS5. Por eso queríamos hacer el mejor juego posible en el PS4 también, y aprovechar los avances del PS5. Sí, pudimos cumplir todas las metas que nos dimos. Para mí, no hubo problema que este juego saliera en los dos sistemas”.

En el caso de desarrollos first party de Sony, el objetivo está en ofrecer la mejor experiencia en todas las plataformas posibles, y eso significa optimizar el juego para PS4, y ofrecer una serie de mejoras en PS5. En temas relacionados, esto fue lo que nos comentó Velázquez sobre la decisión de solo hacer dos entregas en esta saga. De igual forma, el director de animación nos platica sobre una decisión importante para el final del juego.

