Directivo de Google Stadia cree que los streamers deberían pagar licencias a desarrolladores

Esta semana Twitch empezó a lanzar varias advertencias contra los streamers de la plataforma debido a un tema de derechos de autor. Evidentemente, esto provocó mucha molestia entre la comunidad y el director creativo de Google Stadia decidió dar su propia opinión, cosa que resultó en una enorme controversia.

Por medio de su cuenta de Twitter, Alex Hutchinson publicó lo siguiente:

“Los streamers preocupados porque se retire su contenido debido a que usaron música por la que no pagaron, deberían estar más preocupados por el hecho de que están transmitiendo juegos que no pagaron también. Todo desaparerá tan pronto como los editores deciden aplicarlo. La verdad es que los streamers deberían pagar a los desarrolladores y editores de los juegos que transmiten. Deberían comprar una licencia como cualquier negocio real y pagar por el contenido que utilizan”.

The real truth is the streamers should be paying the developers and publishers of the games they stream. They should be buying a license like any real business and paying for the content they use. — Alex Hutchinson (@BangBangClick) October 22, 2020

Por supuesto, el tweet en cuestión desató muchísima polémica y numerosas figuras de la industria rápidamente se opusieron ante la postura de Hutchinson:

“Oye hombre, tal vez deberías preocuparte más por armar un producto que la gente realmente quiera usar en lugar de fantasear sobre un futuro donde Stadia pueda vender licencias a streamers, siempre que los publishers quieran empezar con lo que estás soñando aquí.”

hey man, maybe you should worry more about putting together a product that people actually want to use instead of fantasizing about a future where stadia can sell licensing to streamers if publishers start enforcing what you’re dreaming of here. https://t.co/v6jKhswSzU — hasanabi (@hasanthehun) October 22, 2020

“No creo haber visto una peor postura lol.” I don’t think I’ve seen a worse take lol https://t.co/Se2d1hAauu — TmarTn (@TmarTn) October 22, 2020

Via: GameZone